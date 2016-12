A Venezia le "Grandi Navi" di Berengo Gardin

Tale allestimento approda proprio nel periodo del dibattito sul transito delle Grandi Navi nella laguna: da un lato il flusso crescente di turisti costituisce una risorsa economica per Venezia, dall'altro può compromettere l'identità della città d'arte.



La mostra si ripropone dopo essere stata precedentemente ospitata a Villa Necchi a Milano nel 2014, con l'aggiunta di altre immagini meno recenti del fotografo, che intendono documentare il passaggio delle Grandi Navi, senza suggerire alternative ad esso. L'artista con l'uso del bianco e nero ha lo scopo di lo scopo di portare alla luce con occhio sensibile e critico i contrasti della realtà, rappresentati senza filtri, nella loro cruda essenza.



“Ero turbato soprattutto dall'inquinamento visivo. Vedere la mia Venezia distrutta nelle proporzioni e trasformata in un giocattolo, uno di quei suoi cloni in cartapesta come a Las Vegas mi turbava profondamente”. Questo il commento riguardo alla problematica rilasciato dal fotografo, legato a questa città da una lunga e affettuosa frequentazione, che risale all'infanzia e che ha ispirato alcuni suoi importanti lavori.