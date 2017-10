A Venezia il "Premio Giornalistico Papa", omaggio a Ernest Hemingway

Si è conclusa la terza edizione del "Premio Giornalistico Papa" , chiamato così in riferimento al soprannome affibbiato all'autore de "Il vecchio e il mare" , racconto per il quale Ernest Hemingway ricevette il Premio Pulitzer nel 1953 e il Premio Nobel per la letteratura nel 1954 dall'amico Gerald Murphy, al ritorno da uno dei suoi primi viaggi in Spagna.

Quest'anno gli organizzatori hanno anche voluto ricordare il centenario della nascita di Fernanda Pivano, grande amica di Hemingway. Si conobbero nel 1948, a Cortina, e fu lei a curare le versioni italiane della maggior parte dei romanzi scritti da "Papa". Nel 1943 venne addirittura arrestata – accusata di vilipendio alle Forze Armate – per la traduzione del testo di "Addio alle Armi".



Un'occasione, queste giornate denominate "Hemingway, il Nobel nella laguna di Caorle", per scoprire, o riscoprire, lo scrittore statunitense attraverso quei luoghi a lungo da lui frequentati in Italia ed in particolare nel Veneto orientale. Caorle, la sua laguna, i casoni di caccia nascosti tra i canneti. Luoghi che Hemingway amava moltissimo, tanto da tornarci per diversi anni di seguito, ospite nella villa padronale del Barone Raimondo Nanuk Franchetti nella Tenuta San Gaetano.



Ai finalisti di questa edizione 2017, come prova finale, è stato chiesto un elaborato giornalistico d’attualità. La vincitrice, Jeena Cucciniello, indiana di origine e italiana d’adozione, laureata in relazioni pubbliche all’Università di Udine, si è aggiudicata il riconoscimento con un articolo dedicato ai temi dell'ambiente.