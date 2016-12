14 marzo 2015 A Venezia fino al 5 luglio la mostra "Henri Rousseau. Il candore arcaico" Oltre cento opere provenienti dalle più importanti istituzioni internazionali per raccontare l'artista famoso per le atmosfere oniriche e i paesaggi incantati Tweet google 0 Invia ad un amico

09:43 - Personalità centrale della cultura figurativa tra la fine del XIX secolo e il rivoluzionario periodo delle avanguardie, Henri Rousseau (Laval, 1844 – Parigi, 1910), famoso per le atmosfere oniriche, le foreste e i paesaggi incantati, sfugge da sempre a qualsivoglia catalogazione.



Inutile etichettare il suo lavoro. A Rousseau, detto il Doganiere, la Fondazione Musei Civici di Venezia dedica una straordinaria mostra, con la collaborazione scientifica e i prestiti eccezionali dei Musées d'Orsay et de l'Orangerie di Parigi e il patrocinio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna.



Prodotta da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE, con oltre cento opere provenienti dalle più importanti istituzioni internazionali (quaranta capolavori dell’artista e sessanta opere di confronto), l'esposizione è ospitata nell’Appartamento del Doge a Palazzo Ducale.

Rousseau fu figura di riferimento per i grandi protagonisti delle avanguardie storiche, per intellettuali come Apollinaire e Jarry, per grandi collezionisti come Wilhelm Uhde e Paul Guillaume, ma anche per tanti pittori che precedettero e superarono le avventure del cubismo e del futurismo: da Cézanne a Gauguin, da Redon a Seurat, da Morandi a Carrà, da Frida Kahlo a Diego Rivera, per non dire di Kandinskij e Picasso.



Tutti artisti presenti in mostra con opere che dialogano coerentemente con quelle dipinte dal Doganiere nella sua breve ma intensa stagione creativa, tra il 1885 e il 1910. Accanto a essi, una scelta mirata di lavori esemplari di antichi maestri – da Liberale da Verona al Maestro della Fruttiera Lombarda, da Giovanni di ser Giovanni detto lo Scheggia a Francisco Goya – per indagare, con un taglio critico assolutamente nuovo, quell’ispirazione all’arcaismo che nel corso dei secoli corre parallela al classicismo e della quale l’opera di Rousseau sembra essere lo spartiacque tra Otto e Novecento.



Un evento mai realizzato prima d’ora in Italia, che attraverso otto sezioni tematiche consente di ammirare alcuni dei più celebri capolavori del pittore francese, come il celebre "Io: ritratto-paesaggio" (1889-90), che l’artista considerava il primo “ritratto-paesaggio” della storia dell’arte, "Il cortile" (1896- 98) acquistato personalmente da Kandinsky ed esposto nella prima mostra del Blaue Reiter a Monaco, "La guerra o la cavalcata della Discordia" (1894) dipinta da Rousseau con quello sguardo innocente che Ardengo Soffici, suo grande estimatore, definiva ricco di “ingenuità da bambino”.



Un “candore arcaico” che emerge anche nelle opere dedicate alla natura selvaggia e nelle famosissime giungle, di cui ben sei sono in mostra – dalla bellissima "Incantatrice di serpenti" (1907) al "Cavallo assalito da un giaguaro" (1910) – come pure nei più bucolici paesaggi di campagna e di città. Quindi, le nature morte e la serie sorprendente dei ritratti maschili e femminili (spesso di amici o familiari), che mostrano anche la capacità di Rousseau di cogliere la vita della piccola borghesia, protagonista della placida e apparentemente innocua periferia cittadina, e la forza identitaria di un artista assolutamente unico e originale.



Proprio per sottolineare ancora una volta l'importanza e l'impatto che la produzione artistica di Rousseau ebbe nell'ambiente intellettuale della Parigi di inizio Novecento, nel percorso della mostra il visitatore rivivrà l'emozione del famoso banchetto che Pablo Picasso organizzò in onore del Doganiere nel 1908, in occasione dell'acquisto del "Ritratto di donna". Il dipinto di Rousseau sarà esposto di fronte alla "La bouteille de Bass" di Picasso, in una stanza animata dal poema che Guillaume Apollinaire dedicò a Rousseau durante il celebre banchetto e immersa nella musica del valzer "Clemence", composto dallo stesso Doganiere e suonato in quell’occasione.

Henri Rousseau. Il candore arcaico

6 marzo - 5 luglio 2015

Venezia, Palazzo Ducale – Appartamento del Doge