A Treviso, "Rodin. Un grande scultore al tempo di Monet"

I capolavori di Auguste Rodin al Santa Caterina di Treviso Camille Claudel, Ritratto di Auguste Rodin, 1888-1889, gesso patinato, cm 40,4 x 24,5 x 28,3. Parigi, musée Rodin, inv. S.1695 © musee Rodin, foto Christian Baraja Ufficio stampa 1 di 18 Auguste Rodin, Il pensatore, statua monumentale, 1880 circa, gesso patinato, cm 189 x 95 x 143,5. Parigi, musée Rodin. © musée Rodin, foto Jean de Calan Ufficio stampa 2 di 18 Auguste Rodin, Uomo che cammina, modello grande, 1907, plâtre patiné cm 218,3 x 160,2 x 74,9. Parigi, musée Rodin © musee Rodin, foto Adam Rzepka Ufficio stampa 3 di 18 Auguste Rodin, Le tre ombre, 1897, gesso patinato, cm 97,4 x 95,6 x 52,1. Parigi, Musée Rodin © Musee Rodin, foto Christian Baraja Ufficio stampa 4 di 18 Auguste Rodin, Il pensiero, 1893-1895, gesso, cm 71,2 x 42,1 x 45,1. Parigi, Musée Rodin © Musee Rodin, foto Christian Baraja Ufficio stampa 5 di 18 Auguste Rodin, Il bacio, 1885 circa, gesso patinato, cm 86 x 51,5 x 55,5. Parigi, Musée Rodin. © Musee Rodin, foto Jérome Manoukian Ufficio stampa 6 di 18 Auguste Rodin, Colei che fu la Belle Heaulmière, 1880-1883, gesso patinato, ocra, cm 51 x 30,5 x 26,5. Parigi, Musée Rodin © Musee Rodin, foto Christian Baraja Ufficio stampa 7 di 18 Auguste Rodin, Il poeta e la sirena, 1909 marmo, cm 82 x 68,7 x 50 Parigi, Musée Rodin © Musee Rodin, foto Herve Lewandowski Ufficio stampa 8 di 18 Auguste Rodin, Paolo e Francesca tra le nuvole, 1904-1905, marmo, cm 65,5 x 70 x 55. Parigi, Musée Rodin. © Musee Rodin, foto Christian Baraja Ufficio stampa 9 di 18 Auguste Rodin, Balzac, studio finale, 1897 bronzo, cm 108,5 x 43 x 38. Parigi, musée Rodin © musee Rodin, foto Christian Baraja Ufficio stampa 10 di 18 Auguste Rodin, San Giovanni Battista, 1880, gesso patinato, cm 204 x 74 x 125. Musée Rodin© musee Rodin, foto Christian Baraja Ufficio stampa 11 di 18 Auguste Rodin, Testa monumentale di Pierre de Wissant (I borghesi di Calais), 1909 gesso, cm 82 x 48,7 x 55,7 Parigi, musée Rodin © musee Rodin, foto Christian Baraja Ufficio stampa 12 di 18 Auguste Rodin, L'età del bronzo, 1877 bronzo, cm 180 x 60 x 60 Parigi, musée Rodin © musee Rodin, foto Pauline Hisbacq Ufficio stampa 13 di 18 Auguste Rodin, La morte di Adone, 1891 marmo, 36 x 61,5 x 37 Parigi, musée Rodin © musee Rodin, foto Adam Rzepka Ufficio stampa 14 di 18 Auguste Rodin, La Cattedrale, 1908 bronzo, 64 x 30 x 30 Parigi, musée Rodin © musee Rodin, foto Christian Baraja Ufficio stampa 15 di 18 Claude Monet, Reti da pesca a Pourville, 1882, olio su tela, cm 60 x 81. Collection Gemeentemuseum Den Haag, Paesi Bassi Ufficio stampa 16 di 18 Edvard Munch, Il Pensatore di Rodin nel parco del dottor Linde a Lubecca, 1907, olio su tela, cm 122 x 78 Parigi, musée Rodin, inv. n. P.7612 © musée Rodin, foto Jean de Calan Ufficio stampa 17 di 18 Auguste Rodin, Torso inarcato di giovane donna, modello grande, 1909, gesso, cm 85,7 x 44,5 x 30. Parigi, musée Rodin, inv. n. S.607 donazione Rodin, 1916 © agence photographique du musée Rodin, Pauline Hisbacq Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le prime due, ispirate alla storia di Paolo e Francesca del canto V dell’Inferno, appartengono a un grandioso progetto, La porta dell’Inferno, commissionato all’artista dallo stato francese nel 1880 per il futuro museo delle Arti Decorative. I loro corpi pulsanti fanno dimenticare il peso della materia perché ogni più piccola parte emana l’intensità che sta dentro al pensiero, dentro al sentimento e supera il limite fisico per dialogare con l’anima.



Gli amanti, uno dei soggetti più cari allo scultore, emergono spesso da nuvole di marmo candido (La morte di Adone, 1891; Paolo e Francesca tra le nuvole, 1904-1905), mentre le teste dialogano con la luce che sui loro tratti si fa ombra seria e riflessiva, si fa mistero e nebbia impalpabile, malinconia e abbandono.



Il percorso, dunque, oltre a mettere in evidenza il fortissimo interesse che la scultura di Rodin ha dimostrato per l’antico (Uomo che cammina, 1907) e per Michelangelo (soprattutto un viaggio in Italia nel 1876), dimostra anche come sia stato capace di rendere morbido e sensuale il marmo, di far vibrare il gesso, di infondere nella forma un respiro di vita, un palpito d’amore, in altre parole di portare la scultura da un piano puramente formale e fisico, a uno ideale e lirico.



La rassegna, che sancisce la conclusione dell’anno centenario della morte di Auguste Rodin (1917), è completata da una famosa tela di Edvard Munch, del 1907, che ritrae la statua del Pensatore nel giardino del dottor Linde (importante collezionista di Rodin e di Munch) a Lubecca e da un quadro di Monet, uno di quelli esposti nella celeberrima mostra Monet/Rodin del 1889 nella galleria parigina di Georges Petit.



Inoltre, nella mostra di Treviso sarà ripercorsa, attraverso lettere e documenti, l’intera vicenda biografica (compreso il tormentato amore con Camille Claudel, modella e artista) e creativa dello scultore. Nuclei collaterale alle opere di Rodin sono un’importante selezione di opere di Arturo Martini e una mostra monografica su Gino Rossi ospitate nel rinnovato Museo Luigi Bailo.