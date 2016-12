A Tokyo arriva Caravaggio: debutta in pubblico la "Maddalena in estasi"

Caravaggio torna dopo 15 anni a Tokyo. Al National Museum of Western Art della capitale giapponese, fino al 12 giugno, 11 capolavori in mostra: tra essi c'è il debutto in pubblico dell'ultima tela a lui attribuita nel 2014, la "Maddalena in estasi". E con il maestro bergamasco anche una quarantina di opere di cosiddetti Caravaggeschi, pittori eredi della sua arte. Curata da Rossella Vodret con il direttore del museo di Tokyo, Yusuke Kawase, e sponsorizzata da Nhk e Yomiuri Shimbun, l'esposizione rappresenta uno degli appuntamenti più alti delle celebrazioni per i 150 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.