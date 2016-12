A Sciacca la "Roba esposta" va in mostra in una chiesa sconsacrata

Durerà fino a domenica 31 maggio presso i locali del'Ex Chiesa di Santa Margherita di Sciacca (Ag) la mostra della pittrice milanese Roberta Savelli dal titolo “Diario – Roba esposta”. L'esposizione, curata da Sandra Tornetta, mette in scena l'antico rituale siciliano dell'esposizione del corredo nuziale e al contempo rievoca l'atmosfera dei segreti bisbigliati all'ombra dei panni stesi.



Il progetto dell'artista prevede infatti l'esposizione di simbolici fazzoletti che si trasformano in preziosi specchi di una interiorità femminile ancora tutta da svelare. Il percorso espositivo prevede la partecipazione dei visitatori che sono invitati a scrivere su alcuni diari appositamente predisposti.



La mostra vuole anche essere un momento di riflessione sulla violenza di genere. Non a caso l'allestimento è previsto all'interno dei locali di monumento sconsacrato del barocco siciliano dedicato a Santa Margherita, una martire cristiana cui fu reciso il ventre. La mostra è corredata da un libro d'artista che verrà donato a quanti vorranno sostenere con un'offerta il Centro Antiviolenza "La Fenice" di Sciacca. Clicca qui per vedere il video di Nino Sabella che presenta "Diario-Roba esposta".