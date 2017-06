A Sassari un convegno per ricordare Grazia Deledda, "una narratrice europea"

L'iniziativa, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna e dalla Commissione per l'Edizione Nazionale dell'Opera Omnia di Grazia Deledda, ha avuto come ospite d'eccezione l'onorevole Elena Centemero, deputata, responsabile Scuola e Università di Forza Italia nonché presidente della Commissione Eguaglianza e Non Discriminazione del Consiglio d'Europa.



Lo scorso novembre ha presentato alla Camera come prima firmataria una mozione, approvata all'unanimità, che impegna formalmente Parlamento e Governo ad una serie di iniziative precise volte ad una maggior valorizzazione della figura di Grazia Deledda ed alla tutela della sua memoria. Nel suo intervento l'onorevole Centemero ha evidenziato come sia un preciso dovere di chi fa politica impegnarsi per la riscoperta delle migliori energie della nostra storia, sottolineando la modernità della Deledda, unica donna italiana ad essere premiata con il Nobel, una scrittrice che, con il suo esempio, dovrebbe essere studiata in tutte le scuole, in modo tale che il suo ricordo sia sempre vivo nelle nuove generazioni della nostra società.



Per dare un senso di continuità con la terra di origine della grande intellettuale nuorese, una mozione analoga a quella già approvata dalla Camera è stata presentata al Consiglio Regionale della Sardegna dall'onorevole Alessandra Zedda, Consigliera Regionale di Forza Italia. Un "filo rosa" che lega il Parlamento alle istituzioni dell'Isola nel segno di Grazia Deledda e che fa ben sperare nel ritorno alla buona Politica.