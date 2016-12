A Roma "Fumetto italiano. Cinquant'anni di romanzi disegnati"

Da Pratt a Zerocalcare, mezzo secolo di storia dei comics del Belpaese in mostra a Roma, dal 27 febbraio al 24 aprile, in: "Fumetto italiano. Cinquant'anni di romanzi disegnati". Un evento epocale, che raccoglie 40 maestri e altrettanti loro romanzi disegnati, in tutto 300 tavole originali, disposte in ordine cronologico dal 1967 a oggi e per la prima volta affiancate. Si tratta della prima collettiva del genere, mai realizzata da 20 anni a questa parte, ed è firmata Agema Corporation.