A Palazzo Venezia cento reperti raccontano lo splendore della Cina Imperiale

Fino al 28 febbraio 2016 nelle sale del Refettorio Quattrocentesco di Palazzo Venezia di Roma, sarà allestita la mostra "I 'Tesori della Cina Imperiale. L'Età della Rinascita tra gli Han e i Tang (202 a.C – 907 d.C)". In esposizione, una raccolta di oltre 100 reperti provenienti dal Museo Provinciale dello Henan. Un' occasione per scoprire la vita quotidiana, gli usi, la cultura, la spiritualità e l'arte dell'Impero cinese in uno dei suoi momenti di massimo splendore.

Al museo romano saranno messi in mostra utensili in oro e argento, decorati con forme e motivi che ricordano l’influenza occidentale, ma anche sculture in ceramica, statue funerarie, vasi a tre colori, e specchi in rame caratteristici della dinastia Tang, 'rivestiti' di draghi, nuvole, rami d'uva e animali marini. In mostra anche delle ceramiche gialle di cammelli dipinte a mano e terracotte invetriate.

La mostra si colloca nell'ambito del Memorandum d'Intesa sul Partenariato per la Promozione del Patrimonio Culturale siglato il 7 ottobre 2010 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Repubblica Italiana e la State Administration of Cultural Heritage della Repubblica Popolare Cinese, il quale prevede lo scambio di spazi museali permanenti dedicati alle rispettive culture, al fine di promuovere lo scambio culturale tra la Cina e l'Italia e permettere una maggiore e profonda comprensione tra questi due popoli.