A Padova il Donatello Svelato – Capolavori a confronto

16:37 - Religione a parte, sarà difficile non emozionarsi di fronte ai tre Crocefissi di Donatello che verranno esposti nella mostra “Donatello svelato. Capolavori a confronto”, allestita nelle sale del Museo Diocesano di Padova dal 27 marzo al 26 luglio.

Il termine “svelato” utilizzato nel titolo non è affatto casuale. Al centro dell’esposizione sarà infatti un Donatello che va ad aggiungersi al catalogo delle opere certe del maestro fiorentino, il Crocifisso dell’antica chiesa padovana di Santa Maria dei Servi, realizzato utilizzando per la figura di Gesù un unico blocco di legno di pioppo.



Svelato nell’attribuzione ma anche nella sostanza perché, sino al suo restauro, in quel di Udine, la scultura lignea si presentava con le parvenze di un bronzo, per effetto di uno spesso strato di ri-dipinture. Affidato alle sapienti cure dei restauratori Angelo Pizzolongo e Catia Michielan, il grande Crocifisso è emerso in tutta la straordinaria finezza dell’intaglio e nella originale cromia. Per secoli la corretta paternità dell’opera, attestata da più attendibili fonti, era caduta nel dimenticatoio. A prevalere infatti fu la devozione della quale l’immagine sacra di Donatello ha goduto e gode tuttora. All’inizio del 1500, l’immagine di Cristo in più occasioni avrebbe sanguinato, dal costato e dal volto.



La mostra, curata da Andrea Nante e da Elisabetta Francescutti, ospitata nello scenografico Salone dei Vescovi, sarà così l’occasione storica di ammirare riuniti per la prima volta tre grandi Crocifissi che Donatello produsse nel corso della sua vita: quello realizzato per la chiesa di Santa Croce in Firenze (1406-08) – oggetto di una celebre gara con l’antagonista Filippo Brunelleschi – quello dei Servi e quello bronzeo della Basilica di Sant’Antonio a Padova (1443-1449).



Un’opportunità assolutamente unica di osservare da vicino i tre capolavori, leggendo attraverso di essi il percorso compiuto dall’artista dagli anni giovanili alla piena maturità, e di confrontarsi con il fulcro del messaggio cristiano tramite l’arte scultorea Rinascimentale.



“Donatello svelato – Capolavori a confronto”

Museo Diocesano di Padova – Piazza Duomo 12

www.museodiocesano.it