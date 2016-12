A Monza va in scena il Caravaggio

17:21 - Fino al 19 aprile sarà visitabile a Monza la mostra “Caravaggio e Francesco. Davanti al dipinto”, incentrata su “San Francesco in Meditazione” del Caravaggio, appartenente al F.E.C. - Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.

La composizione del “San Francesco in Meditazione”, come accade per molti soggetti sacri del Caravaggio, è di straordinaria essenzialità. Il santo di Assisi è rappresentato con il teschio tra le mani e una croce lignea accanto, secondo un'iconografia che si rifà alle meditazioni cappuccine.



Il dipinto, in deposito presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma, fu ritrovato nel 1968 presso la chiesa di San Pietro di Carpineto Romano, dichiara il curatore dell’esposizione Andrea Dusio. Una volta pulito e confrontato con l’opera a medesimo soggetto sita in Santa Maria della Concezione in Roma, riconosciuta all'inizio del Novecento come autografa, nel 2009 è stato definitivamente attribuito al Merisi grazie agli studi compiuti da Rossella Vodret, Carlo Giantomassi e Donatella Zari.



Un'opera mistica che rappresenta un potente realismo psicologico più che fisico e che illustra la sintesi dell'arte di Caravaggio. Così Vittorio Sgarbi, intervistato in occasione della mostra di Monza, illustra il San Francesco in meditazione sul teschio. Il motivo dell'interesse che susciterà la tela sta proprio nel fatto che si tratta di un Caravaggio, dipinto a Roma, e di carattere devozionale. La visione di una sola opera", aggiunge Sgarbi, "Crea un rapporto più emozionale tra il visitatore e l'opera stessa



L’iniziativa si avvale della collaborazione di MiBACT e Comune di Monza, del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Milano, ed è realizzata con il contributo di Camera di Commercio di Monza e Brianza, Confindustria Monza e Brianza, Rottapharm Biotech, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e "il Cittadino" oltre a gruppo Desa e a2a. Con la partecipazione tecnica di Axa Art, CREDA, Federal Vigilanza, MS, Reggiani.



Caravaggio e Francesco: davanti al dipinto

Mostra a cura di Andrea Dusio e Monica Loffredo

Serrone della Reggia di Monza

1 aprile – 19 aprile 2015

Ingresso libero