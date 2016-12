A Milano un presepe biblico che è un vero "spettacolo"

Un vero e proprio spettacolo natalizio, che attira ogni anno centinaia e centinaia di visitatori. Costruito negli anni '60 e poi completamente rifatto nel 1995 il presepe biblico è unico nel suo genere. Le più importanti vicende descritte nelle Sacre Scritture rivivono in maniera suggestiva nelle 49 scene, realizzate quasi tutte da volontari, nei bellissimi diorami che si snodano in due corridoi a forma di grotta nella cripta della Chiesa e che hanno come punto d'incontro la scena più maestosa e significativa: la Natività. Estesa per circa 50 mq e composta da varie fasi, per una durata di 4 minuti, è questa la scena-fulcro dello "spettacolo".



Il presepe è aperto come ogni anno fino al giorno dell'Epifania e quest'anno, eccezionalmente, anche domenica 10 gennaio 2016. Un'occasione unica per rivivere la storia delle Sacre Scritture e intraprendere un percorso di fede, tradizione e cultura.