A Milano "Tempo di Libri", la nuova fiera dedicata alla lettura

Il logo della nuova Fiera dell'editoria italiana di Milano è un libro illuminato dal sole che diventa una meridiana. La nuova fiera milanese del libro punta proprio a proporre un nuovo modo di avvicinarsi al libro "meno passivo e più interattivo" come hanno spiegato gli organizzatori alla presentazione a Milano.



"Costruire Tempo di Libri è entusiasmante - ha sottolineato la presidente de La Fabbrica del Libro Renata Gorgani -. Editori molto diversi tra loro ci hanno già suggerito idee e progetti. I responsabili del programma si sono messi all’opera con lo sguardo aperto e la voglia di sperimentare. La Fiera sarà come un grande libro che si racconta nel suo farsi, con tutte le sue storie e i suoi linguaggi, e dove il pubblico, tutto il pubblico, sarà protagonista".



Parte fondamentale nel programma avranno, oltre a tutti i professionisti del settore, anche le scuole e le Università. La manifestazione, che si svolgerà in 35mila metri quadrati nei padiglioni di Fiera Milano Rho, sarà aperta a tutti fino alle 19 per poi avere una costellazione di appuntamenti serali che verranno realizzati con la collaborazione di BookCity.



Maroni: "Fiera sarà vantaggiosa anche per Torino" - "Credo che fare la fiera qui sarà utile anche per Torino. Milano è un palcoscenico internazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni.



"Ne ho parlato con Chiamparino e penso che questa vicenda si possa considerare chiusa. Partiamo con tutto lo slancio anche da parte delle istituzioni" ha sottolineato Maroni. "Sono soddisfatto - ha aggiunto - di questa iniziativa che ha concluso una vicenda complicata tra le due città".



Il sindaco Sala: "E' un'occasione per Milano" - Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala "la Fiera del Libro sarà una nuova occasione di crescita per Milano". "La nostra città, infatti, ha nell'editoria una delle sue anime più rappresentative e trova nella capacità di coinvolgere milanesi e turisti un decisivo punto di forza - ha sottolineato -. Quello che spero è che questo appuntamento, come succede già con gli eventi di BookCity e PianoCity e con il Fuorisalone del Design, contribuisca a rendere sempre più attrattiva Milano, punto di riferimento non solo per il nostro Paese, ma anche a livello internazionale".



Il presidente degli Editori: "Momento importante" - "Questo è un momento importante per tutti noi, un momento fondamentale per lo sviluppo del mondo del libro". Così il presidente dell'Associazione italiana editori Federico Motta. "Da oggi siamo allineati con la maggior parte delle esperienze internazionali in cui sono gli editori stessi a realizzare le loro fiere nazionali del libro. Ma Tempo di Libri vuole andare oltre. Vuole parlare a tutti anche ai non lettori".