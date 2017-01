A Milano l’anteprima di “Tempo di libri” con la scrittrice turca Asli Erdogan

In attesa di "Tempo di libri", la fiera dell'editoria italiana , in programma a Milano dal 19 al 23 aprile , sono già partite diverse iniziative. Tra le prime, quella organizzata il 12 gennaio al Teatro dal Verme, che avrà come ospite la scrittrice turca Asli Erdogan , sotto processo nel suo Paese per la sua collaborazione a un giornale filo curdo. La donna interverrà in diretta, in videoconferenza dalla Turchia, per parlare dei regimi dove viene negata la libertà d'espressione e quella di stampa.

Ad approfondire il tema ci saranno anche la sociologa turca Pinar Selek, antimilitarista e attivista per i diritti umani, il giornalista Lirio Abbate e la ricercatrice Lea Nocera.



Nell’alfabeto di "Tempo di Libri", ventisei lettere per altrettante parole chiave per orientarsi fra temi e incontri della Fiera, questo appuntamento rimanda alla D di dissidente. Lo sono sia Asli Erdogan che Pinar Selek, che da anni vive in Francia e su cui pende una richiesta di condanna all’ergastolo in Turchia. La sociologa racconterà la propria esperienza di lotta contro le violenze e le ingiustizie e in difesa di quelle libertà di opinione e di pubblicazione che in un mondo plasmato dalle parole rappresentano l’orizzonte stesso su cui prendono forma pensieri e azioni.



Durante l’incontro, in adesione alla campagna "Io leggo Asli Erdogan" lanciata dall'editore turco dell'autrice, scrittrici e scrittori italiani tra cui Silvia Ballestra, Alessandro Bertante, Helena Janeczek, Federica Manzon, Alessandro Mari e Bianca Pitzorno leggeranno un brano da "Il mandarino meraviglioso" (il romanzo più celebre della Erdogan) e ne firmeranno le copie, seguendo l'esempio dei colleghi turchi all’ultima fiera dell’editoria di Istanbul.