26 marzo 2015 A Milano l'alluminio è in mostra

17:15 - All'alluminio si lega una storia (molto italiana), fatta di innovazioni e innovatori, industria e design, energia e materiali, risparmio e riciclo. Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia a Milano nasce la nuova esposizione interattiva permanente dedicata a un metallo leggero e infinitamente riciclabile amato dai designer negli imballaggi, nei trasporti e nell'edilizia.

"L'alluminio, con tutte le sue leghe, occupa un ruolo di rilievo al Museo non solo perché in poco più di un secolo è passato dall'essere un materiale prezioso e di nicchia ad essere un materiale indispensabile nelle più svariate applicazioni - dall'energia ai trasporti, dalle comunicazioni all'alimentazione -, ma anche perché la collezione Metalli accoglie alcuni degli oggetti più importanti e interessanti del patrimonio del Museo", spiega Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.



"L'alluminio è un materiale pieno di vita - ha sottolineato Gino Schiona, Direttore Generale di CiAl, Consorzio Imballaggi Alluminio - è un materiale permanente, un materiale che non si consuma, che si usa e si riusa, senza fine, conservando, in tutte le sue numerose applicazioni, l'energia necessaria per futuri e nuovi impieghi".



L'alluminio è durevole, leggero, malleabile, buon conduttore di elettricità e calore, riciclabile all'infinito. La nuova esposizione al Museo mette in evidenza le proprietà e i moltissimi usi, visibili o più nascosti, di questo metallo e delle sue leghe. Packaging, trasporti, edilizia, costruzioni, industria, prodotti durevoli: in tutti i settori l’alluminio è prezioso. L'allestimento permette ai visitatori di vedere e toccare l’alluminio nei suoi diversi aspetti, lavorazioni e finiture, apprezzandone la bellezza e la duttilità. Attraverso imponenti oggetti storici, alcuni dei quali restaurati per l'occasione, e video realizzati direttamente negli impianti di produzione, si scoprono i processi industriali di ieri e di oggi e si confrontano la produzione da minerale con quella da rottame.



