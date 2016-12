9 settembre 2015 A lezione di economia da Topolino Quattro storie inedite della serie “Tutti i milioni di Paperone” in edicola: ecco la nuova iniziativa del settimanale Disney in cui il più ricco di Paperopoli spiegherà ai giovani lettori i rudimenti di borsa e finanza Tweet google 0 Invia ad un amico

12:23 - L'economia è incomprensibile? Niente paura, ci pensa un esperto d'eccezione, Zio Paperone, a spiegarla ai più piccoli. Dal 9 al 30 settembre il settimanale "Topolino" pubblicherà quattro storie inedite della serie "Tutti i milioni di Paperone", la nuova iniziativa in cui il più ricco di Paperopoli parlerà ai giovani lettori dei rudimenti di borsa e finanza. In regalo, a ogni numero, una speciale moneta.



Le quattro nuove storie a fumetti narreranno come lo Zione ha guadagnato le sue prime fortune, partendo dalla mitica Numero Uno, sempre con tanta fiducia, tenacia e intraprendenza, tra mille avventure e tante situazioni esilaranti. Il primo episodio, dal titolo "Il mio undicesimo milione", vedrà Paperon de' Paperoni protagonista della nascita della posta aerea.



Tutti gli episodi saranno accompagnati da altrettanti redazionali, in cui lo stesso Paperone spiegherà ai giovani lettori i rudimenti dell’economia. Si tratta di semplici lezioni dai titoli significativi: "Ritrovare la fiducia perduta", "Risparmio nella vita quotidiana", "Per i giovani, il futuro" e "Il carrello della spesa".



Ci sarà anche un glossario con i significati di alcuni dei termini economici ormai entrati a far parte del linguaggio quotidiano, da agenzie di rating a default, da new economy a patto di stabilità.



Ai quattro numeri di "Topolino" con le "lezioni" di economia, saranno anche allegate in regalo altrettante "Monete d’autore di Paperopoli", disegnate dal maestro Giorgio Cavazzano e coniate in esclusiva per i lettori del settimanale da Editalia – Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Dedicate ai paperi più famosi della saga Disney e ai valori che li caratterizzano da sempre (la simpatia per Paperino, la tenacia per Rockerduck, la fortuna per Gastone e l’intraprendenza per Paperone), le quattro monete vogliono rappresentare una sorta di portafortuna scacciacrisi per i lettori, come la Numero Uno dello Zione.