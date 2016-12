A Genova i ragni vivi più grandi del mondo in mostra

17:13 - Ce ne sono di grandi e piccoli, con quattro zampe o anche più, velenosi e non. Sono i ragni, animali che sopravvivono in ambienti ostili, a detta di qualcuno ottime pietanze e persino animali da compagnia. Il museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova li accoglie in una mostra, Spiders, che durerà fino al 5 giugno e che rappresenta l'esposizione di ragni vivi più grandi del mondo.

A Genova al via la mostra sui ragni

Tarantole - Tra le tarantole, Golia è quella che vanta molti: è il ragno più grande al mondo, può raggiungere i 36 centimetri di diametro e per difendersi usa i peli urticanti che ha sull'addome ed è in grado di lanciarli con l'ultimo paio di zampe posteriori. Questi peli, molte volte, sono più velenosi di uno spray al peperoncino. In Venezuela questa tarantola è un ottimo alimento e viene cucinata fritta o allo spiedo.

Scorpioni - Tra gli scorpioni c'è invece lo scorpione gigante thailandese, il più grande del mondo con i suoi 30 centimetri di lunghezza, ma è il meno pericoloso . Il suo veleno ha diversi usi in medicina: funziona come analgesico, fa dimagrire e se ne sta studiando l'utilizzo nella ricerca contro il cancro.

Scolopendre - L'animale più pericoloso e potenzialmente tossico presente in mostra è la scolopendra - un centipede - più brava a cacciare di un ragno, e, per la tossicità del suo veleno, pericolosa anche per l'uomo. Presente anche in Italia, la scolopendra vive in ambienti distanti dall'uomo sotto pietre e tronchi marci.

La mostra Spiders - Nelle teche in mostra saranno esposte cinquanta specie di tarantole, dieci di scorpioni e tre di scolopendre. Molte sono specie sconosciute ai più, diverse in forma, colore e velenosità. Nessun ragno di quelli presenti in nel museo di Genova ha un veleno letale. In Italia, gli unici ragni velenosi sono il ragno violino e la vedova nera italiana. Alcuni ragni, per i più coraggiosi, durante il percorso tra le teche, si possono tenere in mano.