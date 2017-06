A Etna Comics CTRL-Z, la graphic novel di Alessandra "Alyah" Patanè

Come sarebbe la vita se si potesse usare il comando CTRL-Z per annullare e correggere la nostra ultima azione? E se esistesse un'app capace di farlo? Nella vita di Hugo Viennese, giovane universitario strampalato, si può grazie all’app Changce. Hugo è il protagonista di CTRL-Z – Greyscale, graphic novel di Alessandra "Alyah" Patanè, che arriverà in libreria a giugno con Panini Comics e in anteprima a Etna Comics (a Catania, fino al 4 giugno). Su Play Store, poi, si potrà anche scaricare gratuitamente l’app Changce, per accedere a contenuti inediti della storia.



"Control-Z", più comunemente abbreviato con CTRL+Z, è un comando generato premendo simultaneamente i due pulsanti sulla tastiera del computer. Questo codice è di solito associato a diverse funzionalità, ma la più diffusa è nota con il nome di UNDO e permette di annullare l'ultima azione effettuata.