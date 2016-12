18 luglio 2014 Van Gogh a fumetti: la forza dell'arte e il tormento di uno dei pittori più amati Un'opera che riesce a trasformare le esperienze di un artista del Diciannovesimo secolo in una storia pregna di significato per la nostra epoca Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:19 - Arriva in libreria "Vincent" (Bao Publishing, 144 pagine, 15 euro), il graphic novel dell'autrice olandese Barbara Stok che ripercorre con sensibilità e poesia alcuni dei momenti fondamentali della vita privata e artistica del pittore Van Gogh.



Lo vediamo assorto nei campi della Provenza, tra le zolle della terra appena agitate e i rami che germogliano rigogliosi in primavera, oppure seduto in mezzo ai gialli campi di grano e di girasoli ad Arles o ancora intento a scrutare l'immensità di uno sterminato cielo stellato. Incredibile artista geniale e incompreso, può contare sull'affetto incondizionato del fratello Theo, che lo sostiene e lo spinge ad andare avanti e realizzare i capolavori che hanno impresso il suo nome nella memoria comune.



Un'opera che riesce a trasformare le esperienze di un artista del Diciannovesimo secolo in una storia pregna di significato per la nostra epoca.



Sfoglia un'anteprima del libro. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.