Urbino, da luogo fisico a luogo universale nel libro di Alessio Torino

08:00 - Composto da quattro brani legati dal filo rosso della storia di Ester e Bianca, il nuovo romanzo di Alessio Torino racconta un luogo fisico, Urbino, che diventa, a poco a poco, luogo universale del cuore. È nelle librerie "Urbino, Nebraska" (Minimum Fax, 237 pagine, 14 euro).

Un giorno del 1987, tra le mura di Urbino, succede una disgrazia. Due ragazze, due sorelle, Ester e Bianca, vengono trovate morte su una panchina di un parco pubblico, con l’ago in vena.



Dieci anni dopo, venti anni dopo, oggi, Ester e Bianca vivono ancora nelle storie di tante persone comuni. Una studentessa universitaria vorrebbe portare conforto alla loro anziana madre malandata. Alcuni giovani musicisti sembrano ispirarsi alla loro collezione di dischi. Uno scrittore fallito decide di metterle in un romanzo.



E poi sopravvivono gli oggetti che lasciano riaffiorare scampoli dai torbidi anni Ottanta fino ai Novanta e al primo decennio del nuovo secolo, tra droga, gloria e intransigenza – una foto sulla mensola di una cucina, un pezzo rock, un ritaglio della cronaca nera del "Resto del Carlino", l’anello barattato dalle due sorelle per l’ultima dose di eroina.



Il romanzo è vincitore del Premio Speciale del Premio Letterario Metauro e del Premio Subiaco Città del Libro 2014. Al momento è finalista al Premio Alassio - 100 autori per l’Europa.



