Un mese in compagnia del "Re del Terrore", a Milano in scena il Diabolik Mifest

16:36 - Diabolik, con più di 800 albi pubblicati, è uno dei fumetti più longevi in Italia. E proprio al “Re del terrore”, alla sua compagna Eva Kant e all’ispettore Ginko, ossessionato dai due ladri, è dedicato il Diabolik Mifest. Il festival radunerà due mostre che si terranno a Milano dal 21 giugno al 20 luglio. I luoghi scelti per le due esposizioni saranno il WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano e Fermo Immagine – Museo del Manifesto Cinematografico di Milano.

Le due mostre, imperdibili per gli appassionati di Diabolik, della sua grafica, delle sue storie e del suo mito, esibiranno delle vere e proprie rarità. Saranno infatti esposti i gioielli in acciaio ispirati a Diabolik ed Eva, la replica del pugnale che fa “swiisss”, la Jaguar E-Type del 1961 e le tavole originali dei fumetti che ispirarono la sceneggiatura di Mario Bava. Queste tavole, infatti, non sono mai state esposte prima d’ora. Sono previsti, inoltre, degli spazi dedicati allo shopping, in modo che ogni appassionato possa acquistare di tutto: dalle magliette agli albi passando per i gadget.



21 giugno – 6 luglio 2014

WOW Spazio Fumetto

Viale Campania, 12 – Milano



24 giugno – 20 luglio 2014

FERMO IMMAGINE

Museo del Manifesto Cinematografico di Milano Via Gluck, 45 – Milano

ingresso gratuito

Info: 02/36505760 02/49524744 www.diabolikmifest.com/