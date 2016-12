Un futuro hi-tech, due fratelli e una scimmia robot: esce "Aâma 1"

08:00 - Per la prima volta, Frederik Peeters, l'amatissimo autore di "Pillole blu", "Pachiderma" e "Lupus", si misura con una trama di fantascienza dai risvolti psicologici con la tetralogia Aâma, un'opera che lo avvicina al narrare del miglior Kubrick (Bao Pusblishing, 88 pagine, 15 euro).

Arriva in libreria e fumetteria il primo dei quattro volumi della serie, già premiata al festival del fumetto di Angoulême: "Aâma 1. L'odore della polvere calda".



Quando Verlon Nim si sveglia in mezzo al nulla con una fortissima amnesia, trova la scimmia-robot Churchill ad attenderlo, con il suo diario. Sfogliando tra i suoi ricordi, rivede le disgrazie appena trascorse, la perdita del lavoro e di sua moglie, l'esilio volontario ai margini della società ipertecnologica e controllata dalle multinazionali.



Ma è l'incontro con il fratello Conrad che innesca l'avventura, quando gli chiede di andare con lui su un altro pianeta alla ricerca della misteriosa sostanza dal nome aâma.



