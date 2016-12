8 gennaio 2014 Trento, appuntamento con "Nanna al Muse":

una nottata al museo per i più piccoli In programma venerdì 17 gennaio e venerdì 7 febbraio alle ore 20 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:53 - Il nuovo Museo delle Scienze di Trento apre le sue porte anche di notte: con "Nanna al MUSE" infatti, i bambini dai 5 ai 12 anni, da soli o accompagnati dai genitori, potranno trascorrere una nottata in compagnia di lupi, orsi e dinosauri. Un'avventura che inizia con un'avvincente caccia al tesoro dentro le mura del museo, per poi proseguire con attività creative, spettacoli a tema scientifico, giochi e approfondimenti.

I prossimi appuntamenti con “Nanna al MUSE” in programma: venerdì 17 gennaio 2014, ore 20.00 venerdì 7 febbraio 2014, ore 20.00. La prenotazione alla Nanna è obbligatoria (0461/270311 o prenotazioni@muse.it)