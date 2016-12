Torna "Ponza d'autore", ospiti di Nuzzi gli #innovatori del nostro tempo

12:29 - Hanno rotto gli schemi, hanno trasformato i linguaggi, hanno rivoluzionato il proprio settore. Sono gli #innovatori, protagonisti della sesta edizione di "Ponza d'autore", la rassegna ideata dal giornalista Gianluigi Nuzzi in programma dal 18 luglio al 3 agosto sull'isola laziale. Tra gli ospiti di Nuzzi e David Parenzo figurano Gianroberto Casaleggio, Barbara D’Urso, Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Lisa Ferrarini, Paolo Mieli e Giovanni Toti.

Sono oltre 40, tra grandi nomi del giornalismo, intellettuali, polemisti, ma anche imprenditori, attori e chef, i relatori dell'edizione 2014. Tutti, nel loro campo, sono stati capaci di introdurre nuovi habitat intellettuali e non possono che essere protagonisti di un evento che, fin dalla sua nascita, vuole essere un laboratorio per interpretare le metamorfosi del nostro Paese.



Si parte venerdì 18 luglio con i saluti inaugurali del sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, e di David Parenzo, in una serata sull’epica del cibo. Il mangiare e il suo stile come specchio e prodotto dei cambiamenti della società. A condurre la serata Adua Villa, la sommelier italiana più cliccata del web.



Sabato 19 luglio si entra subito nel vivo con le "Interviste senza Rete": a rispondere alle domande del padrone di casa Nuzzi, due riformatori di spicco. Il profeta dell’avvento della democrazia digitale Gianroberto Casaleggio, e il comandante generale della guardia di finanza, Saverio Capolupo. Segue l'incontro con Francesca Chaouqui, scelta da Papa Francesco come unica donna italiana a far parte della Commissione per la spending review del Vaticano.



Si parla di tv e dell'evoluzione del piccolo schermo domenica 20 luglio con Barbara D’Urso. Seguirà un dibattito con il direttore Rai Uno, Giancarlo Leone, Federico Di Chio direttore Marketing Strategico Mediaset, la vicepresidente del canale Discovery Italia Laura Carafoli e Giuseppe De Martino Vicepresidente di Dailymotion. A moderare l’incontro il critico televisivo di Repubblica Antonio Dipollina.



Il politicamente scorretto sarà protagonista dell'irriverente serata del 25 luglio. Ad aprire l’appuntamento di “Potere, siamo tutti puttane?” l’intrigante one to one tra David Parenzo e Luigi Bisignani, “l’uomo che sussurra ai potenti”. Del potere taumaturgico del denaro ieri e oggi se ne discuterà anche dopo, con Parenzo che modererà l’incontro successivo in un palco dove il “cuore di tenebra” è esplorato dal punto di vista femminile, con Elenoire Casalegno e le giornaliste e scrittrici Annalisa Chirico e Francesca Del Rosso.



La politica è il tema di sabato 26 luglio, che vede contrapposti Giovanni Toti, consigliere politico di Silvio Berlusconi, Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, il direttore de Il Messaggero, Virman Cusenza, e i giornalisti Roberto D’Agostino e Giuseppe Cruciani, moderati da Luca Telese.



Sabato 26 luglio riprendono le Interviste senza Paracadute: face to face di Gianluigi Nuzzi con esponenti di mondi riformati come quelli della politica con Renato Brunetta, del giornalismo con Paolo Mieli, con l’innov-at(t)ore fresco di polemiche Paolo Ruffini, e l’imprenditore italico-giapponese Giacomo Valentini, amministratore delegato di Orobianco.



Il terzo week end della rassegna ricomincia con la serata di giovedì 31 luglio. Pierluigi Pardo modererà il tema di “Generazione 40”, generazione incompiuta, in sospeso tra nuovo e vecchio corso, con tre innovatori doc come Gianmarco Chiocci, direttore de Il Tempo, il giornalista Andrea Scanzi e Nuzzi.



Venerdì 1 agosto, l’effigie di Renzi grande innovatore, tra proseliti e iconoclasti, è al centro del dibattito tra Maurizio Belpietro e il giornalista Marco Damilano, oltre a un rappresentante del governo Renzi. A moderare la serata la giornalista politica Maria Latella.



La legalità come grimaldello del cambiamento. Tracceranno le linee di un moderno senso di cittadinanza, sabato 2 agosto il presidente del Senato Pietro Grasso e il magistrato Nicola Gratteri, insieme all'ideatore della rassegna.



"Ponza d'autore" si chiude domenica 3 agosto con una serata sulle sfide della competitività per l’impresa. Una delle costanti che le aziende devono affrontare nel business moderno è il cambiamento: a parlarne Lisa Ferrarini, vicepresidente di Confindustria, Luisa Todini, presidente di Poste Italiane, Giampiero Lotito, ceo di Facility Live, Roberto Napoletano, direttore del Gruppo Sole 24 Ore, insieme a un ministro del governo Renzi. Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.it, modererà la serata.



Gli incontri si svolgeranno tra le meravigliose terrazze e i giardini del Grand Hotel Santa Domitilla, i palchi in piazzetta Giancos, e alla Caletta. A diversi appuntamenti, a sorpresa, parteciperà con qualche breve monologo Giulio Cavalli, l’unico attore italiano che per le sue denunce vive sotto scorta.



I dibattiti verranno trasmessi da Tgcom24, il canale all news del gruppo Mediaset. Il gruppo editoriale l’Espresso sarà media partner della manifestazione.