Paperino compie ottant'anni Grande festa per uno dei personaggi più amati dei fumetti, che esordiva ufficialmente il 9 giugno 1934. Il settimanale "Topolino" gli dedica un numero speciale, Disney libri pubblica un prezioso volume per la ricorrenza

16:57 - Il 9 giugno di ottant'anni fa nasceva dalla brillante mente di Walt Disney uno dei personaggi poi diventati fra i più famosi nel mondo con il nome “Donald Fauntleroy Duck”, in Italia conosciuto come Paperino. La sua prima comparsa fu un'apparizione cinematografica nel 1934, quando nessuno poteva immaginare che sarebbe divenuto uno dei protagonisti dei fumetti più amati al mondo.



Fin da subito si differenzia dal simpatico e sempre vincente Topolino: è un vero e proprio pasticcione sfortunato che diventerà però un simbolo della vita reale di tutti i giorni. Proprio per questo è stato in seguito definito come l’"antieroe" e collocato in un contesto utile ad accentuare tutte le sue frustrazioni, su tutte, la parentela con il famoso zio Paperon dè Paperoni, personaggio ricco e di successo.

Carl Barks decise di creare attorno a lui un universo narrativo distinto da quello di Topolino, collocandolo in una città diversa e appioppandogli una famiglia di personaggi. La scuola di fumettisti italiani ha poi continuato ad arricchire il personaggio di sfaccettature, comprimari e situazioni ricorrenti, prediligendo in alcuni casi il suo lato più sfortunato e sfaticato. E italiana è la sua reincarnazione da supereroe, Paperinik, esportata in tutto il mondo



Secondo l'albero genealogico ideato da Don Rosa in base alle indicazioni dei fumetti di Carl Barks, Paperino è figlio di Ortensia de' Paperoni (sorella di Paperon de' Paperoni) e Quackmore Duck (figlio di Nonna Papera). Ha una sorella gemella, Della Duck, madre di Qui, Quo, Qua. Tanti i cugini, tra i quali il fortunato Gastone e lo scienziato Paperoga. Una fidanzata eterna, Paperina (Daisy Duck). Nelle prime immagini create dal disegnatore Dick Lundy il papero appariva diverso, più alto. Il 15 aprile del 1938, nel cartoon "I nipoti di Paperino" comparvero Qui, Quo e Qua (negli Usa erano Huey, Duey e Louie). Per Donald Duck-Paperino la famiglia fu completa.



Un libro per Paperino - Disney Libri ha festeggiato il compleanno con la pubblicazione del numero "Paperino una vita a fumetti". Per la prima volta, viene pubblicata integralmente l'avventura "Paolino Paperino e il mistero di Marte" del 1937, scritta e disegnata da Federico Pedrocchi, uscita a puntate sui primi 18 numeri di Paperino e altre avventure per l'Anonima Periodici Italiani. Quella di Pedrocchi è la prima storia compiuta di un personaggio Disney realizzata in Italia nonché uno dei più antichi e precoci esempi di un'avventura completa con Paperino protagonista. La selezione delle storie mette in luce anche le diverse facce di Paperino: fidanzato di Paperina, nipote di Paperone, eroe con Paperinik, il suo lato infantile di Paperino Paperotto e infine l'agente segreto Donald Duck.



L'omaggio di "Topolino" - Per la prima volta Topolino ha ceduto il timone del settimanale che porta il suo nome a Paperino che si è improvvisato direttore, occupandosi della rubrica della posta, delle interviste e dell'editoriale. La copertina di "Topolino" in edicola questa settimana porta la firma del grande maestro Giorgio Cavazzano. Tante belle iniziative per offrire un doveroso tributo ad un grandissimo personaggio dei fumetti. Non resta che dire: tanti auguri Paperino!