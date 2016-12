17 giugno 2014 Quegli artisti anonimi, utili e creativi

Una mostra li omaggia a Milano Si chiama "No Name Design" l'esposizione che negli spazi della Triennale scopre le creazioni di autori senza nome ma di talento Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:12 - Un po' di gloria anche per loro. Artigiani anonimi ma di grande talento e sensibilità, sono i protagonisti della mostra "No Name Design" (Creatività senza nome), che la Triennale di Milano ospita dal 18 giugno al 14 settembre. L'esposizione, a cura di Franco Clivio e Hans Hansen, nasce per omaggiare quei pionieri che con grande senso pratico ed estetico, hanno facilitato con le loro creazioni il vivere quotidiano. Ci sono occhiali del primo Novecento, di quelli che si applicavano direttamente al naso, senza bisogno di stanghette. Dello stesso periodo altri occhiali, molto grandi e bordati di gomma, per proteggere dal vento i primi guidatori d'auto e i piloti di aeroplani scoperti. Anche gli utensili di uso quotidiano hanno avuto la loro evoluzione in termini di design. Come le forbici e il loro progressivo adattamento alla morfologia della mano e le forme di legno, sulle quali venivano impostate le calzature. E poi pinze, tenaglie, martelli, cacciavite, punteruoli. Per un funzionale mix di praticità, immaginazione e gusto, cui si rende merito.