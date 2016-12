Pat Garrett e Billy The Kid arrivano in edicola con un volume a fumetti

14:55 - Le avventure di Garrett, raccontate sul grande schermo da Sam Peckinpah, sbarcano in edicola (Editoriale Cosmo, 208 pagine, 5,90 euro) grazie a una storia scritta da Roberto Recchioni (curatore di Dylan Dog e creatore della serie Orfani) e disegnata da Riccardo Burchielli (John Doe, DMZ, Batman, Wolverine, Conan), Cristiano Cucina (John Doe, Jonah Hex, Dragonero) e Werther Dell’Edera (Orfani, Punisher, G.I. Joe).



Lo sceriffo Pat Garrett e il suo vecchio amico Billy The Kid arrivano con "Garrett", volume a fumettiche racconta un nuovo, feroce inseguimento tra i due. Billy The Kid, dopo essere stato ucciso a tradimento dal suo compare, è diventato un Pelleossa, uno zombie, e Garrett è sulle sue tracce.



I morti sono risorti dalle loro tombe e i vivi devono farci i conti. I non-morti, detti Pelleossa, sono stati ridotti a schiavi. Gli stati dell’Est li vorrebbero eliminare definitivamente, mentre quelli dell’Ovest hanno troppo da guadagnare dal loro sfruttamento. Pat Garrett è stato pagato dai grandi possidenti terrieri per fermare Billy The Kid, ora a capo di un branco di Pelleossa. A Pat non resta che rimettersi al galoppo a caccia del suo vecchio amico.



Leggi un'anteprima del libro. Se non visualizzi il testo, clicca qui.