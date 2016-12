Panorama d'Italia fa tappa a Verona

13:32 - Ricominciare da noi, dalle bellezze del nostro Paese, scoprendo le eccellenze che possono aiutare ad ingranare la marcia giusta e a far ripartire l’Italia. Questo l’obiettivo dell’iniziativa di Panorama, Panorama d’Italia, che dallo scorso aprile sta portando nelle principali piazze italiane incontri, dibattiti ed eventi che mettono in evidenza le piccole e grandi virtù sulle quali puntare per rilanciare il territorio e l’intero Paese.

Reggio Calabria, Lecce, Ancona e Parma, queste le prime città toccate dal tour. E qui l’iniziativa è stata accolta con grande partecipazione ed interesse da parte del pubblico. Il tour continuerà a muoversi per il Belpaese fino a novembre toccando altre città.



Di seguito tutti gli appuntamenti:



Verona (10 -13 settembre)

Verbania (25-27 settembre)

Brescia (8-11 ottobre)

Viterbo (22-25 ottobre)

Catania (5-8 novembre)

Salerno (19-22 novembre).



Panorama d’Italia è un evento che potete seguire anche sul nostro sito Tgcom24.it attraverso le dirette streaming degli incontri, le conferenze e le interviste.

I momenti più salienti andranno in onda anche in Tv su Tgcom24, canale 51 del digitale terrestre.



Partiremo Saremo presenti già dalla prossima tappa del tour che si terrà a Verona dal 10 al 13 settembre.



Ad aprire la manifestazione l’intervista al ministro Stefania Giannini del direttore di Panaroma Giorgio Mulé.



Parteciperanno alla manifestazione, nel corso dei quattro giorni, anche il sindaco Flavio Tosi, il presidente di regione Luca Zaia, Vittorio Sgarbi, Cesare Cremonini, Michele Placido, Ambra Angiolini, Geronimo Stilton, Sveva Casati Modigliani, Alfonso Signorini, Mara Venier e tanti altri ospiti.



Quattro giorni tutti da scoprire e da gustare perché oltre agli eventi culturali e agli incontri d’autore ci saranno anche happy hours con dj set di Radio101 e la food experience con show cooking proposti da chef d’eccezione, degustazioni guidate e tanto altro ancora.



Per avere tutti i dettagli della manifestazione sul sito www.panoramaditalia.it/ c’è una sezione interamente dedicata alla tappa di Verona: http://www.panoramaditalia.it/verona-giorni-eventi-tutti-scoprire



Non solo, Panorama d’Italia è un’iniziativa da seguire anche sui social, in particolare sulla pagina Facebook dedicata all’ evento: facebook.com/panoramaditalia e attraverso l’hashtag ufficiale #panoramaditalia.