Panorama d'Italia fa tappa a Verbania

17:30 - Arriva giovedì 25 settembre a Verbania “Panorama d’Italia”, il viaggio che il newsmagazine Panorama ha intrapreso nella scorsa primavera in Italia, tra informazione, cultura, spettacolo, enogastronomia e divertimento.



Da giovedì 25 a sabato 27 settembre andranno in scena tante iniziative aperte a tutti, per stabilire un legame con le eccellenze del made in Italy della città, del mondo dell’impresa, dell’economia e in generale del territorio. L’obiettivo è quello di raccontare il meglio di Verbania e del Piemonte, direttamente da alcuni dei luoghi più rappresentativi e con i suoi protagonisti, esempio di un’Italia creativa e originale, che non si arrende alla crisi.

Il 25 settembre, ad aprire la tappa di Verbania sarà Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte, che verrà intervistato dal direttore di Panorama Giorgio Mulé e dal direttore di TgCom24 Alessandro Banfi e risponderà anche alle domande dei cittadini.



Molto atteso il dibattito "Pensare al lavoro, creare il lavoro" che vedrà protagonisti esperti del settore per discutere di occupazione e opportunità lavorative.



Non mancherà l’appuntamento con la letteratura, in cui Marco Cobianchi intervisterà Gennaro Sangiuliano, autore del libro “Il Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l’Europa”.



Uno degli ospiti più attesi, soprattutto dai giovani, è il rapper rivelazione del momento Emis Killa, che risponderà alle domande dei suoi fan. Nella suggestiva cornice del Sacro Monte di Varallo il critico d'arte Vittorio Sgarbi terrà una magistrale lezione per tutti gli appassionati: La “Nuova Gerusalemme” di Varallo.



Da non perdere il Bike Tour organizzato da Eicma e Panorama d'Italia, un modo perfetto per ammirare il paesaggio intorno a Verbania.



A chiudere questi tre giorni sarà Alfonso Signorini che intervisterà Piero Chiambretti.



Oltre agli eventi culturali e agli incontri d’autore non mancherà la food experience, protagonista dello show cooking di Verbania sarà la conduttrice e giornalista Benedetta Parodi.



Come in tutte le tappe del tour, anche a Verbania all’interno del Dome sarà possibile vedere dal vivo e provare direttamente l’oggetto tecnologico più atteso, la nuova frontiera delle tecnologie indossabili: i Google Glass, non ancora in commercio in Italia.



Questi sono solo alcuni degli eventi, per scoprire il programma completo visitate la sezione interamente dedicata alla tappa di Verbania: www.panoramaditalia.it/verbania-programma-eventi



Vi ricordiamo che i principali incontri saranno in streaming su Panorama.it e Panoramaditalia.it, con aggiornamenti in tempo reale, foto e video dalle tappe in corso, oltre a un’area per la registrazione online agli eventi (Compilando il form)

Sui principali social network si potranno condividere tutte le impressioni e le esperienze dagli eventi di Panorama d’Italia usando l’hashtag #panoramaitalia.



L’account Twitter diPanorama (@panorama_it) commenterà in tempo reale tutti i momenti più significativi coinvolgendo anche i protagonisti degli incontri. “Panorama d’Italia” prosegue a Brescia (8-11 ottobre), Viterbo (22-25 ottobre), Catania (5-8 novembre) e Salerno (19-22 novembre).