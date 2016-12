10 febbraio 2014 Non solo smartphone: da Leonardo a Van Gogh, la moda dei selfie resiste da secoli Fotografarsi è il passatempo di milioni di persone. Ma è da centinaia di anni che l'uomo ritrae se stesso e anche i grandi artisti non hanno resistito Tweet google 0 Invia ad un amico

10:48 - Gli autoscatti affollano le bacheche dei social network di tutto il mondo. Armati di smartphone, milioni di persone, ogni giorno, si fotograno coccolando la propria vanità. Ma non è proprio una rivoluzione: i selfie altro non sono che evoluzioni di qualcosa di già visto. Da Leonardo Da Vinci a Vincent Van Gogh, passando per Edgar Degas e Frida Kalho, anche ai tempi di pennello e tele ci si ritraeva con piacere. Li chiamavano autoritratti.

Certo, oggi il selfie è alla portata di tutti. Non serve essere un genio del disegno per ottenere un buon risultato. Basta un click, anzi un tap, e in pochi istanti l'autoritratto è pronto per finire in Rete.



Chissà se, un giorno, un autoscatto riuscirà a essere venduto per 32,5 milioni di dollari, come accaduto qualche anno fa quando finì all'asta uno dei selfie di Andy Warhol...