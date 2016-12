23 gennaio 2014 Nasce a Milano il Muba, un museo completamente dedicato ai più piccoli Tra spazi aperti, percorsi artistici e attività mirate il capoluogo lombardo apre lo spazio interamente dedicato ai bambini Tweet google 0 Invia ad un amico

16:04 - Alla rotonda di via Besana di Milano è nato il Muba, uno spazio culturale interamente dedicato ai bambini e al loro corretto sviluppo voluto e realizzato dal Comune meneghino insieme a Fondazione MUBA. La fondazione, da sempre impegnata nello sviluppo e nella diffusione dell’educazione non formale, si è aggiudicata la Rotonda per ben otto anni, con una possibile proroga di altri sei, per realizzare un centro permanente di percorsi artistici e culturali a misura di bambino, con oltre 1200 mq di superficie, in un luogo prezioso del patrimonio pubblico milanese pensato per accogliere i ragazzi, ma anche i genitori e le scuole, in totale sicurezza e con totale libertà di accesso.

"Sono felice che questo luogo storico di Milano sia dedicato proprio ai bambini grazie all’attività del Muba - ha affermato il sindaco di Milano Giuliano Pisapia-. Una città che vuole offrire ai bambini di Milano, e non solo, la possibilità di divertirsi e allo stesso tempo poter partecipare fin da piccoli, attraverso il gioco, a percorsi didattici per conoscere arte e cultura. I bambini sono il nostro futuro e contribuire in maniera positiva alla loro crescita è uno dei nostri obiettivi"

Secondo il ricco programma del museo ogni anno saranno organizzate almeno tre grandi mostre, progetti che seguono in parallelo i grandi eventi della città (Salone del Mobile, Boock City, Piano City e altro ancora), laboratori in collaborazione con Kinder, attività che riprendono i giorni/mesi dedicati all'attualità (integrazione, ambiente, salute, ecc...)e ancora giornate per le famiglie, feste e campus.

All'interno dell'ampio spazio dedicato al museo ha aperto anche un bookshop, il "Rotonda Corraini", che naturalmente sarà specializzato in letture per bimbi e ragazzi, per i genitori e per gli insegnanti. A breve aprirà anche "Rotonda Bistro" che sarà un posto in cui le famiglie godranno il parco in assoluta tranquillità: anche il loggiato e il giardino infatti diventeranno spazi di condivisione poiché, dalla primavera, “Rotonda Bistro” avrà anche un dehor nel parco. Qui si potrà organizzare un aperitivo all’aperto in un posto sicuro e protetto con la propria famiglia, provare i menù “for kids” e scoprire il contenuto del “cestino pic-nic”.

Il Muba ospita in modo permanente anche Remida Milano, il progetto didattico e artistico che si basa sul riciclo creativo per educare i ragazzi sin dai primi anni al riutilizzo invece che allo spreco, con workshop dedicati a varie fasce d’età e aperti alle scuole. Remida è un progetto del Comune di Reggio Emilia e di Iren Emilia, gestito dalla Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi.

Per il pubblico:



-Dal martedì al venerdì dalle 17 alle 18.30 (per un turno di attività, mostra o laboratorio)



Nel weekend e nei giorni festivi:



=> Mostra SCATOLE. Turni d'ingresso alle ore 10.00 - 11.30 - 14.00 - 15.45 - 17.30



=> Spazio-laboratorio Remida sul riuso creativo dei materiali. Turni d'ingresso alle ore 10.00 - 11.30 - 14.00 - 15.45 - 17.30



Per le scuole:



Dal lunedì al venerdì con turni dedicati durante l'orario scolastico, previa prenotazione telefonica da parte delle scuole Tutte le info su www.muba.it