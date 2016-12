Musei, Franceschini: "Dal primo luglio cambiano le tariffe e gli orari"

14:19 - Dal primo luglio rivoluzione delle tariffe e degli orari per i musei italiani. Con il decreto firmato dal ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, scompare la gratuità per gli over 65, mentre i giovani entreranno senza pagare fino a 18 anni. Inoltre sono previsti sconti fino a 25 anni, aperture serali e una domenica al mese gratis. "Una scelta in linea con l'Europa", ha commentato Franceschini.

Il decreto, che il ministro ha sottolineato di aver già firmato, prevede che rimangano gratuità solo per i giovani sotto i 18 anni e per alcune categorie, come per esempio quella degli insegnanti. Restano le riduzioni fino ai 25 anni. Viene istituita la "domenica al museo", ogni prima domenica del mese, e viene resa permanente, per due occasioni l'anno, l'iniziativa "Una notte al museo", con l'apertura notturna di musei e siti archeologici al costo di un euro.



Non solo: tutti i venerdì i grandi musei - compresi Colosseo, Pompei e Uffizi - prolungheranno l'apertura di due ore e saranno visitabili fino alle 22. "Un provvedimento - ha sottolineato il ministro - che si somma agli altri interventi del governo come l'art bonus che introduce l'autonomia finanziaria e la figura del manager nei grandi musei".