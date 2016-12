Morto a 90 anni Manlio SgalambroFu filosofo e autore per Battiato

13:43 - E' morto questa mattina a Catania Manlio Sgalambro, 90 anni, noto filosofo e da tempo autore di numerosi testi di canzoni di Franco Battiato. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di domani nella chiesa Crocifisso dei miracoli del capoluogo Etneo. La scomparsa di Sgalambro ha suscitato grande commozione tra moltissime personalità della cultura siciliana e nazionale.

"Non ho nulla da dire, è una cosa privata, è un dolore personale molto forte". Sono le prime parole di Franco Battiato alla notizia della morte di Sgalambro, suo amico da decenni oltre che collaboratore.



Tra i primi a commentare la scomparsa del filosofo è stato Pippo Baudo. "E' morto un intellettuale importante per la Sicilia, che amava l'isola", ha dichiarato il presentatore, "sono molto dispiaciuto e colpito dalla morte del filosofo che ho visto più volte sul palco con Franco Battiato". "A lui piaceva molto cantare - aggiunge - ma era stonato: la sua canzone preferita "La vie en rose". Ci mancherà ed è una grossa perdita per la Sicilia: era uno dei suoi più grandi intellettuali".