17:05 - In un mondo che vira sempre maggiormente verso il digitale, il vecchio libro sembra aver ormai perso il proprio appeal. Per invertire questa tendenza, la Mondadori ha creato un nuovo formato di libri che hanno una ingegnosa caratteristica: si leggono in verticale.

Si chiamano Flipback e sono realizzati con grande cura dei particolari, come la robustezza della legatura cucita e la consistenza della carta, e hanno l'obiettivo di riconquistare i lettori. Mondadori ha pensato anche a coloro che conducono una vita troppo dinamica per trovare il tempo di leggere un classico libro. Infatti i Flipback sono piccoli, tascabili e molto comodi da portare.



La maggior parte di essi avrà un prezzo contenuto tra i 9 e i 12 euro. La casa editrice ha annunciato alcuni titoli che saranno pubblicati tra maggio e settembre. Tra questi: "Cinquanta sfumature. La trilogia" di EL James, "Splendore" di Margaret Mazzantini, "Inferno" di Dan Brown, "La solitudine dei numeri primi" di Paolo Giordano, "Dizionario completo delle cose perdute" di Francesco Guccini, "1984" di George Orwell, "Hunger Games" di Suzanne Collins, "A un cerbiatto somiglia il mio amore" di David Grossman e "L’ufficiale e la spia", novità 2014, di Robert Harris.