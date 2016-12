Milano, morto il filologo Cesare Segre

19:40 - Si è spento a Milano il filologo e critico letterario Cesare Segre. Lo si apprende dalla famiglia. Segre, classe 1928, è noto come teorico della semiologia, filologo e saggista, nonché firma del Corriere della Sera. Nella sua lunga carriera ha pubblicato diverse opere per Einaudi e di recente la sua produzione è stata raccolta in un Meridiano Mondadori.

"E' una gravissima perdita. Segre è stato uno dei più autorevoli, influenti e discussi critici della seconda metà del Novecento", ricorda il critico letterario Alfonso Berardinelli. La notizia rimbalza nell'ultimo girono di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma.



"Il mio rammarico è di non essere riuscito - continua Berardinelli -, per mia ignavia, a incontrare Segre di persona e a discutere di più con lui. Sono sicuro che ci saremmo capiti ma questo, ormai, più che una certezza è un desiderio e un augurio. Mi dispiace molto". Anche Paolo Mauri sottolinea il suo dispiacere "perché Segre è stato uno dei protagonisti - dice - della nostra vita culturale del secondo Novecento. Un grande filologo e un uomo di apertura eccezionale, dal Medioevo ai giorni nostri".