Messico, ricoverato lo scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez

23:36 - Lo scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez è stato ricoverato in una clinica a Città del Messico per una "infezione polmonare e alle vie urinarie". Marquez, che il 6 marzo ha compiuto 87 anni, fu insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1982. Secondo i medici, "sta reagendo positivamente alle cure". Uno dei figli di 'Gabo', Gonzalo Garcia Bacha, ha precisato che lo scrittore "sta bene, abbiamo preferito ricoverarlo vista la sua età".

Lo scrittore, che potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, è stato ricoverato martedì nell'Istituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran, hanno confermato fonti della struttura. Garcia Marquez, che negli ultimi mesi è stato visto poco in pubblico, ha incontrato la stampa e alcuni ammiratori a marzo, in occasione del suo compleanno, tre giorni prima della morte del fratello minore, Gustavo. La sua opera più celebre è "Cent'anni di solitudine".



La notizia ha subito fatto il giro del mondo, mentre il presidente messicano Enrique Pena Nieto ha scritto su twitter di "essere stato informato del ricovero. Gli auguro, ha aggiunto, un pronto recupero". Simile il messaggio del presidente colombiano, Juan Manuel Santos: "il nostro paese augura una pronta guarigione al più grande di tutti i tempi: Gabriel Garcia Marquez".