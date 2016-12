16 settembre 2014 MaTeinItaly, la mostra che racconta il lato nascosto e concreto della matematica Alla Triennale di Milano un viaggio nel tempo e nella matematica per scoprire tutte le applicazioni dei numeri nella nostra società, dalla finanza allo sport, dalla medicina all'urbanistica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:08 - Oscura e astratta, la matematica è la bestia nera degli studenti italiani. Eppure ogni aspetto della vita ha il suo lato matematico. MaTeinItaly, la mostra in programma alla Triennale di Milano fino al 23 novembre 2014, spiega tutte le applicazioni pratiche della matematica: in medicina, nella gestione di Internet, in economia e nello sport. Un viaggio nel tempo e nei numeri, dall'antichità ai giorni nostri.

A spasso coi numeri - Attraverso video scenografie e installazioni interattive, il visitatore scoprirà come la matematica abbia sempre influenzato il cammino della conoscenza.



A guidarlo lungo le tappe della storia della matematica italiana saranno alcuni dei suoi protagonisti: Pitagora e i numeri irrazionali, Fibonacci e la sezione aurea, Tartaglia e il suo famoso triangolo, Galileo, che per primo intuì come la natura fosse scritta con la lingua dei numeri.



I matematici oggi esplorano una realtà a volte astratta, al limite della fantascienza, che però rivela inaspettati legami con la realtà.



L'obiettivo della mostra è insegnare che conoscere la matematica significa realizzare che l'impossibile a volte esiste e avviene sotto i nostri occhi. Significa scoprire una realtà più complessa ma anche più chiara e comprensibile.



MaTeinItaly - Matematici alla scoperta del futuro

14 settembre - 23 novembre 2014

Triennale di Milano

Viale Alemagna, 12

20121 Milano

Tel. 02/724341