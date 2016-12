20:30 - "Tornò nell'isola il venerdì 16 agosto nel traghetto delle due del pomeriggio": così inizia "Ci vediamo ad agosto", un romanzo inedito nel quale Gabriel Garcia Marquez stava lavorando da anni. Il libro, il cui primo capitolo è uscito sul quotidiano catalano La Vanguardia, dovrebbe essere pubblicato nei prossimi mesi dalla Random House. "La decisione spetta alla famiglia", ha comunque precisato Cristobal Pera, responsabile della casa editrice a Città del Messico.

La prima volta che lo scrittore parlò del libro fu nel 1999, ricorda d'altra parte la stampa colombiana, indicando che il volume è diviso in cinque capitoli lungo 150 pagine. La protagonista è una donna sposata di 53 anni che ogni 16 agosto torna nel villaggio dove è sepolta la madre. In uno di questi viaggi, e per la prima volta nella sua vita, tradisce il marito con un uomo conosciuto nell'albergo dove si trova. "Garcia Marquez ha lavorato nel libro per molto tempo", ha sottolineato Pera. A Barcellona, Claudio Lopez Lamadrid, editore della Random House, ha a sua volta riferito che l'opera "è scritta per un 85% e il finale della storia è rimasto troppo aperto, non è concluso: credo comunque che prima o poi il romanzo uscirà, se lo merita".