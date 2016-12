31 marzo 2014 Lupo Alberto compie 40 anni: a Milano una mostra lo festeggia Tavole originali, documenti rari, pubblicazioni d’epoca, gadget, video, memorabilia e testimonianze per ricordare il celebre lupo blu disegnato da Silvestri, in arte Silver Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:25 - In occasione del compleanno di Lupo Alberto, il simpatico lupo blu creato esattamente 40 anni fa da Guido Silvestri, in arte Silver, WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano, in collaborazione con MCK, dal 28 marzo al 1° giugno allestisce una grande mostra per festeggiare la speciale ricorrenza in grande stile.



Tavole originali (tra cui la primissima striscia), documenti rari, pubblicazioni d’epoca, gadget, video, memorabilia e testimonianze uniche ripercorrono tappa dopo tappa i primi quarant’anni di Lupo Alberto alla scoperta dei suoi segreti e di quelli dei simpaticissimi personaggi che animano la fattoria McKenzie, dalla gallina Marta, di cui il lupastro è follemente innamorato, al cagnone Mosè, senza ovviamente dimenticare Enrico la Talpa, amico del cuore del Nostro Eroe e personaggio amatissimo dai cultori della serie.



Alla mostra, che si inserisce nel fitto calendario di festeggiamenti ufficiali per i 40 anni di Lupo Alberto, si affiancheranno laboratori a tema per scuole e bambini, incontri con il pubblico e un sacco di sorprese.

LUPO ALBERTO 40 ANNI! - UN LUPO PER TUTTE LE STAGIONI

mostra speciale per i 40 anni del lupo più amato d’Italia



28 marzo – 1 giugno 2014

WOW SPAZIO FUMETTO Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata

Milano Viale Campania 12 – Milano www.museowow.it

Ingresso 5 euro (ridotto 3 euro) Orario mostra: da martedì a venerdì, ore 15.00-19.00; sabato e domenica, ore 15.00-20.00