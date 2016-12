Luca Alfano racconta la sua malattia nel libro “Più unico che raro”

15:58 - “Più unico che raro” (0111 edizioni, 122 pagine, 13,5 euro) è il libro scritto da Luca Alfano, 36 anni, da quando ne ha undici combatte con una malattia rara che non ha nemmeno un nome e che lo ha strappato per sempre da quei campi di calcio dove per tutti era già una promessa. Luca non hai mai smesso di combattere, sorridere e sognare, l'ultimo suo grande traguardo, per ora, la pubblicazione del libro della sua vita.



Dedicando le sue pagine ad amici e parenti che gli sono sempre stati vicini Luca ha detto: "Premetto che non sono né uno scrittore né un gran lettore. Scrivere mi ha aiutato a liberarmi di un peso che portavo dentro, sono sicuro che sarà utile anche ad altre persone che per qualsiasi motivo soffrono, che si portano dentro un qualcosa che non riescono a buttare fuori. Ed è dedicato a tutte quelle persone che prendono troppo alla leggera la parola vita, non apprezzando le cose che ci sono state regalate. E non per ultimo a tutte quelle persone che si lamentano per le stupidate, non apprezzando quello che hanno." Ecco un breve estratto del libro, con la commovente introduzione della mamma.



