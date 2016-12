Ligabue, trenta profili di una faccia da rocker

11:33 - “Non è tempo per noi”. “Vivo morto o X”. “Una vita da mediano”. Tre titoli, tre emozioni ma una faccia sola. Quella di Luciano Ligabue: artista, rocker o cantante generazionale come dicono i più eruditi. A trenta profili dello stesso volto o trenta emozioni delle 137 messe nero su bianco sul pentagramma è dedicato "Con questa faccia qui - Le canzoni che hanno fatto la storia di Ligabue”, 180 pagine maniacalmente scritte da Giancarlo Passarella per la collana Playlist di Arcana.

La genesi del volume arriva da lontano ma per chi conosce l’autore è solare: Passarella sin dagli Anni Ottanta ha dato voce in radio al mondo musicale underground italiano. Talent show e X-factor vari dovevano ancora venir concepiti quando l’allora quasi-emergente Luciano Ligabue inviava a Roma demo e demo in via Asiago 10, sede dell’allora Radio Stereo Uno dove trasmetteva Passarella.



Era il 1987. A distanza di 27 anni, nell’era di Internet, Passarella passa al setaccio trenta brani di Ligabue, scelti tastando il polso di quei fan che vivono da quasi tre decenni tra palco e realtà. Una scelta dura, logicamente, ma comprensibile. Di ogni brano viene raccontata l’origine, l’influenza, chi suonò con lui e che ne pensa oggi il fan. Un lavoro certosino, frutto di sei mesi passati a scandagliare in Rete gli archivi delle decine di interviste a giornali, tv, radio e testate online rilasciate dal rocker per ogni nuovo album, per ogni trionfale tour o per un film. Passarella non scrive con gli occhi di un fan ma con quelli di chi conosce la musica con la emme maiuscola e cosa sta dietro un disco o cosa accade in una sala di registrazione. Così vengono ricostruite nei dettagli le storie di canzoni come “Il giorno di dolore che uno ha” e il giornalista Stefano Ronzani oppure si racconta quale sia la donna protagonista di “Viva” o di come il bagno 79 di Rimini sia diventato set del video di “Questa è la mia vita”.



Ogni canzone diventa una storia. Una storia dettagliata, con la data di uscita del singolo, lo studio dove è stato registrato, con chi e (spesso) perché con quei musicisti e non con un’altra band. Da collezionista e fanzinaro (termine sicuramente sconosciuto ai nativi digitali) Passarella non dimentica di annotare ristampe, special edition, esibizioni live e interviste su giornali in voga all’epoca e oggi estinti.





Giancarlo Passarella

"Con questa faccia qui -

Le canzoni che hanno fatto la storia di Ligabue

Pagine 180 - 15 euro -

Arcana Editore