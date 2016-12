3 luglio 2014 Le tavole disegnate del francese Bastien Vivès arrivano in libreria I primi due volumi per Bao si intitolano "Questioni di cuore" e "L'importanza di chiamarlo fumetto" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:48 - Bastien Vivès si è affermato giovanissimo con uno straordinario successo internazionale grazie al suo brillante talento e al raffinato gusto formale, è anche un acuto e disincantato osservatore della realtà, dall'ironia tagliente, a tratti esilarante, come dimostra il suo frequentatissimo blog.

BAO Publishing porta ora nelle librerie sei volumetti che raccolgono per temi le storie di Vivès apparse online.



Si comincia da Questioni di cuore, quello dedicato al più affascinante mistero dell'animo umano, l'amore, in tutte le sue sfumature (e che contiene una delle migliori risposte a una proposta di menage à trois della storia del fumetto).



E poi si continua con L'importanza di chiamarlo fumetto, in cui sviscera le sfaccettature più idiosincratiche del mondo del fumetto (quello francese, che scopriamo somigliare in modo sconcertante a quello italiano).



Vivès - allo stesso tempo un autore "alto" e popolare - vive in pieno la dicotomia del fumetto che vuole elevarsi senza perdere la propria dimensione di intrattenimento.



Leggi in anteprima due estratti dai volumi Questioni di cuore e L'importanza di chiamarlo fumetto.