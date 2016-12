16 luglio 2014 Le dame dei Pollaiolo in mostra a Milano Saranno ospitate al Museo Poldi Pezzoli dal 7 novembre 2014 al 16 febbraio 2015 Tweet google 0 Invia ad un amico

17:00 - Per la prima volta sono tutte a Milano le quattro dame dei fratelli Antonio e Piero del Pollaiolo, esposte al Museo Poldi Pezzoli dal prossimo novembre insieme ad altre straordinarie opere: dipinti, disegni, sculture, incisioni, oreficerie e ricami degli stessi artisti fiorentini.

Un’esposizione di alto artigianato italiano, una scuola tra le più celebri e feconde botteghe del Rinascimento. Grazie ai prestiti straordinari della Gemäldegalerie di Berlino, del Metropolitan Museum of Art di New York e della Galleria degli Uffizi di Firenze, dal 7 novembre 2014 al 16 febbraio 2015 sarà possibile recarsi ad ammirare i quattro famosissimi ritratti. La mostra dedicata ai fratelli Pollaiolo, una delle più importanti realizzate dal Poldi Pezzoli, è sostenuta dalla Fondazione Bracco, con la collaborazione anche dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, del Museo del Louvre di Parigi, della National Gallery di Londra e del Museo Nazionale del Bargello di Firenze. Il celebre Ritratto di dama, attribuito a Piero, è ritenuto uno tra i più grandi capolavori della ritrattistica fiorentina della seconda metà del Quattrocento, ed è anche simbolo del museo milanese che ospiterà l’esposizione: il quadro tornerà nella sua sede originaria il 25 luglio, dopo il recente trasferimento in Giappone.

Museo Poldi Pezzoli, Milano

via A. Manzoni, 12

dal 7 novembre 2014 al 16 febbraio 2015