23 febbraio 2014 La Venaria Reale di Torino riapre i battenti: in programma un'intensa stagione culturale La Reggia torinese dall'8 marzo accoglie i visitatori dopo la pausa invernale. Il progetto culturale della Venaria si anima di eventi, mostre e importanti novità

17:00 - Lo "stupore della bellezza" della Reggia d'Italia a partire dall'8 marzo dà il via a una nuova stagione proponendo interessanti percorsi di intrattenimento culturale finalizzati a coinvolgere in un'esperienza regale ogni singolo visitatore. Incarnazione del territorio piemontese e dell'eredità storica del regno Sabaudo, prototipo di sobrietà e austerità, il capolavoro architettonico della Venaria Reale rievoca il passato con un progetto di eventi, mostre, visite guidate e installazioni proiettato all'integrazione armoniosa e moderna con il presente. Nella magnificenza di 80.000 mq di edificio e 50 ettari di Giardini, il complesso della Reggia Patrimonio dell'Unesco dal 1997 offre anche passeggiate, giochi, musica, momenti di svago e relax previsti durante tutto il corso dell'anno.



Mostre

Prima importante tappa della programmazione culturale della Venaria, un progetto espositivo dedicato alle grandi corti italiane che si potrà ammirare dall'8 marzo al 6 luglio: Splendori delle corti italiani, gli Este. Il percorso dedicato al collezionismo e al mecenatismo artistico della dinastia estense dal Cinquecento al Settecento vedrà esposte opere di Cosmè Tura, Dosso Dossi, Correggio, Tiziano, Tintoretto, Velasquez e altri importanmti maestri. Un'altra interessante mostra da non perdere "Alta Moda, Grande Teatro" che dal 29 marzo al 14 settembre racconterà trent'anni di storie, incontri e collaborazioni tra i protagonisti della moda italiana e i grandi interpreti della scena teatrale internazionale. Capolavori di Armani, Biagiotti, Fendi, Valentino e Missoni saranno i testimonial dell'eccellenza della creatività tutta Italiana. Dall'8 marzo al 22 giugno poi, nella Citroniera juvarriana si potranno ammirare una decina di fiabesche carrozze regali del XVIII e XIX secolo provenienti dalle collezioni del Qurinale, Palazzo Pitti e Musei Vaticani.

Eventi

Il progetto culturale comprende anche una serie di eventi programmati dalla primavera all'autunno. Si potranno visitare comodamente sul trenino La Freccia di Diana i Giardini della Reggia, si potrà navigare l'incantevole Peschiera con le due gondole Diana ed Ercole, spettacoli e performance teatrali animeranno nei giorni festivi il pubblico di ogni età e un festival gastronomico per gli amanti del buon cibo avrà luogo negli Orti della Venaria. Ancora concerti, visite notturne e feste a teme allieteranno le sere d'estate per concludere con il Gran Ballo nella suggestiva cornice della Galleria Grande a Novembre. Tutte le informazioni relative agli orari d'ingresso, agli eventi in programma e ai prezzi dei biglietti saranno disponibili al sito LaVenaria.it