La "Strada del Violino", un percorso musicale per attirare i turisti

Una "Strada della musica" per rilanciare nuovi percorsi culturali attraverso l'Europa e creare nuovi flussi turistici in Italia. E' l'idea del Museo Stradivari di Cremona, che con la collaborazione di alcuni collezionisti dei preziosi violini Stradivari mira a valorizzare le eccellenze made in Italy nel campo dell'artigianato. Antichi di tre secoli e valutati fino a 15 milioni di euro, i violini Stradivari puntano a sbarcare in America con dei concerti in Messico e Arizona.