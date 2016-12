La primavera araba, un fumetto sulle storie di quel fermento democratico

16:49 - Scritto dallo storico Jean Pierre Filiu e disegnato dall'acclamato autore francese Cyrille Pomes, "La primavera araba" (Bao Publishing, 112 pagine, 16 euro) racconta, in un volume riccamente illustrato, la sequenza di eventi che dal 2010 a oggi hanno spazzato via alcuni dei più longevi regimi autoritari, nelle zone del Medio Oriente e Nord Africa, portando un afflato di speranza, libertà e democrazia. Il libro esce il prossimo 11 aprile.

C'è la storia di Mohamed Bouazizi, il giovane venditore di frutta tunisino che morì dopo il gesto estremo di essersi dato fuoco in segno di protesta, la storia di Fadwa Suleiman in Siria, l'attivista soprannominata la "passionaria di Homs", la storia di Vittorio Arrigoni, il pacifista italiano ucciso a Gaza.



Nel reportage a fumetti di Filiu - professore associato di Storia del Medio Oriente a Parigi - e Pomes - giovane autore "cittadino del mondo" - seguiamo la scintilla di questo sacrificio che ha infiammato il mondo arabo in una serie di altri gesti esemplari, manifestazioni, scioperi, marce, cortei e mobilitazioni, anche attraverso l'utilizzo dei social network, per capire meglio il fenomeno delle rivoluzioni e delle loro implicazioni.



Un volume attento e sensibile, una testimonianza importante che si spinge oltre lo sguardo superficiale dei luoghi comuni e sottolinea la necessità dei valori di giustizia e libertà. Con uno scritto a cura di Amnesty International.



"Nel 2011 milioni di persone sono scesi in piazza per chiedere giustizia, libertà, fine della corruzione e della violenza. A tre anni di distanza, quelle richieste sono rimaste largamente inascoltate se non addirittura represse nel sangue. Tre anni sono un periodo di tempo minuscolo per la Storia. Ma sono un periodo di tempo necessario per non dimenticare e ricordare il coraggio e la passione di chi quelle richieste le ha gridate e trasmesse al mondo intero", scrive Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia



