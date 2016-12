5 agosto 2014 La banda Disney suona il rock... e tutto il resto all'occorrenza Tante allegre avventure musicali, in compagnia dei personaggi più amati, nel volume "Le Più Belle Storie Disney dedicate al ROCK" Tweet google 0 Invia ad un amico

15:56 - Le note diventano il filo conduttore del nuovo volume Disney Libri, "Le Più Belle Storie Disney ROCK" (368 pagine, 6,90 euro), tante allegre avventure musicali a fumetti in compagnia dei personaggi più amati. Il libro si apre con Paperino e i primi passi del Rock and Roll, dove i lettori finalmente scopriranno se il rock è nato grazie al “passo dell'anatra” di Duck Berry o per merito del “passo dell'orso” introdotto da Elvis Grizzley, disegnata da Silvia Ziche.

Paolo Mottura, l’artista con lo studio sul tram per spostarsi più facilmente, ha dato vita a diverse storie presenti nel volume, tra cui Topolino e la canzone fuori dal tempo che si svolge nel backstage del Topolinia Fest, dove si apre uno strano varco temporal-musicale che svela la passione giovanile di Orazio per le canzoni rock di Little Pony. La moda anni Ottanta di alcuni gruppi rock, di esibirsi con sgargianti costumi di scena (tipo i famosi Kiss), trova spazio nella divertente Paperinik contro i re del rock, mentre in Paperino e il segreto del tenore smemorato ci godiamo un intermezzo dedicato al bel canto portato in scena dal singolare Arcibaldo Confusoni, scritta grazie al contributo di uno dei più famosi pianisti jazz italiani, Stefano Bollani.



Poi, ancora a tutto ritmo con Inel quale la star Kit Arras è al centro di un piano per svuotare il deposito di Zio Paperone. Poteva mancare un'avventura in stile High School Musical? Ci pensano i nipotini con il loro blog dedicato a gruppi e cantanti in Duck School Musical – una classe a ritmo di rock, disegnata dal genovese Francesco D’Ippolito.



E se Topolino e il mistero pop esplora l'ambiente delle case discografiche, Paperino in: Donald Juke Box Hero ci porta per mano nei favolosi anni Cinquanta, l'epoca di Happy Days, dei giubbotti di pelle e dei ciuffoni di capelli a “banana” pieni di brillantina per opera del Maestro Giorgio Cavazzano.



Nuovo “break” e cambio di stile musicale con Topolino Jazz Quartet, seguita da un'insolita incursione nella modernissima musica rap con Brigitta Agenzia Asso di cuori: una questione di rima. Chiusura in bellezza con l’avventura musicologica Indiana Pipps e l'ottava nota e l’omaggio all'immortale musica classica con Topolino e l'eredità di Mozart.



