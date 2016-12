7 maggio 2014 L'India tra Hollywood e Bollywood

11:27 - Ruggero Rosfer presenta alla Fabbrica Eos di Milano “Free to dream”, il nuovo progetto fotografico d’arte realizzato in India, precisamente a Jaipur in Rajasthan. Nella mostra sono esposte nove fotografie in formato grande affiancate da video realizzati dall'autrice e regista Monica Onore. I soggetti degli scatti fotografici appartengono tutti alla comunità indiana degli "Intoccabili" e sono stati scelti da Ruggero e dal suo gruppo di lavoro dopo un vero e proprio casting.





Molti sono i riferimenti al cinema e a Bollywood in particolare. E' molto ricorrente la collina che sovrasta Los Angeles dove la scritta Bollywood sostituisce l'originale Hollywood; fino ai video realizzati da Monica Onore, che raccontano senza parole la quotidianità di queste persone, le loro umili abitazioni e successivamente testimoniano la loro trasformazione (simulata) in star di Bollywood. Travestiti da attori, infatti, i protagonisti hanno posano davanti ad una parete tappezzata di poster dei più famosi attori del cinema indiano.

Verrebbe da chiedersi, guardando queste fotografie che ritraggono la povertà di questo paese cosa sognino davvero queste persone e cosa desidera davvero un uomo che vive in baracche senz’acqua, senza luce elettrica, senza servizi. Le domande vengono quasi sempre posta alle persone semplici che si riveleranno capaci di risposte in modo intelligente facendo capire che l'unica cosa che possiedono è l'immaginazione e il sogno.



