L'arte aborigena arriva a Milano

15:04 - Dopo la mostra di marzo dedicata agli artisti brut e outsider, la Galleria Isarte di Milano riapre le proprie porte. Stavolta protagoniste saranno grandi opere della pittura aborigena, il nuovo movimento artistico che sta riscuotendo grande successo tra gli appassionati. La mostra, denominata "I colori del deserto 2", con il patrocinio di Tourism Northern Territory, presenta un'accurata selezione di una ventina di dipinti eseguiti tra la fine degli anni ottanta e il 2013. Tutte le opere mostrano grande varietà di forme, colori e invenzioni rimanendo comunque dentro la visione comune del mondo. Tra i dipinti più interessanti "Woman Cooking Sweet Damper" (1989) e "Tingari Cycle" (2000) di Ronnie Tjampitjinpa, "Salt on the Mina Mina" di Dorothy Napangardi (2002), "Tingari-Lake Mc Donald" di George Ward Tjungurrayi (2013), "Tingari" di Thomas Tjapaltjarri (2013) e "Senza titolo" di Lorna Brown Napanangka (2004). La maggior parte delle opere sarà presente per la prima volta in Italia e tutte saranno provviste di certificato di provenienza.



"I COLORI DEL DESERTO 2"

dal 23 maggio al 5 giugno 2014



Galleria ISARTE

Corso Garibaldi 2 (interno), 20121 Milano



Inaugurazione

giovedi 22 maggio ore 18.00



Orari d'apertura

da martedì a sabato 11/13 - 15/19