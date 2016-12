Italiani alla "Guerra del lavoro", il libro di Passerini e Marino

18:20 - Precari contro pensionati, uomini contro donne, autonomi contro statali, dipendenti contro professionisti: negli ultimi anni il mondo del lavoro si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia in cui – tra giovani in fuga, cinquantenni licenziati e imprese al collasso – la scarsità di posti disponibili e l’assenza di riforme efficaci hanno causato una pericolosa spirale di tensioni e reciproche accuse.

In concomitanza con la discussione intorno al Jobs Act e dopo aver indagato per anni le realtà dell’universo occupazionale, Walter Passerini e Ignazio Marino pubblicano "La guerra del lavoro" (Edizioni Bur, 414 pagine, 13 euro).



Una denuncia delle contraddizioni e delle assurdità del sistema attuale, ma anche un manuale su come districarsi nella giungla lavorativa italiana: dal ruolo cardine della formazione alle molteplici possibilità per reinventare il proprio mestiere, dai profili più richiesti alle migliori occasioni di impresa e investimento, dal cuneo fiscale alle potenzialità connesse alla rivoluzione delle nuove professioni.



Gli autori spiegano come uscire dalla guerra assurda in cui siamo imprigionati e, soprattutto, mostrano quali siano le idee e i progetti già oggi esistenti in Italia e in Europa per creare lavoro e costruire così un futuro dignitoso per noi stessi e per il nostro Paese.

Leggi un'anteprima del libro. Se non visualizzi correttamente il testo, clicca qui.